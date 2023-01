Luxemburg : 22-Jähriger nach Auseinandersetzung in Esch festgenommen

ESCH/ALZETTE – Nachdem der Angreifer von Freitag am Folgetag seinen Verletzungen erlag, veröffentlicht die Staatsanwaltschaft am Montag neue Informationen von dem Vorfall am Trainingsgelände der Jeunesse.

Die Police Grand Ducale war am Freitag auf das Trainingsgelände des Fußballvereins Jeunesse Esch gerufen worden . Kurz vor 18 Uhr war ein Mann auf dem Gelände aufgetaucht und hat Trainer verbal und körperlich angegriffen. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung war der Angreifer schwer verletzt worden und am Folgetag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen .

Am Montagnachmittag teilte die Staatsanwaltschaft weitere Details mit. Demnach sollen mehrere Personen den 25-jährigen Angreifer auf dem Fußballfeld verfolgt und überwältigt haben. Dieser hatte zwei Stichwaffen bei sich, die er auf der Flucht weggeschmissen hatte. Den Ermittlungen zufolge nahm eine der Personen, die den Angreifer überwältigt hatte, daraufhin eines der Messer an sich und versetzte dem ursprünglichen Angreifer mehrere Schläge und schlug ihn auch mit einem Stein.

Der 22-jährige Mann, der die Schläge austeilte, wurde festgenommen und am vergangenen Samstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Er wurde unter anderem des Mordes angeklagt und in die Haftanstalt in Sassenheim überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiterhin an.