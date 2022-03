Katastrophe in der Schweiz : 22 Kinder aus Belgien sterben bei Busunglück

Bus-Drama in Schweizer Autobahntunnel: Zwei Schulklassen aus Belgien sind auf der Rückfahrt aus den Skiferien, als ihr Bus gegen eine Nothaltestelle kracht. Mindestens 28 Menschen sterben, darunter 22 Kinder.

Bus-Katastrophe am Ende einer Skireise: Mindestens 28 Menschen, darunter 22 Kinder, sind bei einem schweren Busunglück in einem Schweizer Autobahntunnel gestorben. Im Unfallfahrzeug saßen zwei Schulklassen aus Belgien, die auf der Rückfahrt von einer Skifreizeit waren. Ihr Bus raste am Dienstagabend in dem Tunnel der A9 bei Siders im Wallis gegen eine Nothaltestelle in der Wand. Der schwere Unfall, bei dem nach Behördenangaben auch die beiden Busfahrer starben, sorgte in der Schweiz und Belgien für große Bestürzung.

An Bord des Busses waren insgesamt 52 Insassen aus Flandern. Zur konkreten Unfallursache gab es am Mittwoch zunächst keine Angaben. Die Schweizer Nachrichtenagentur sda berichtete, der Reisebus habe gegen 21.15 Uhr zunächst Randsteine gestreift und sei dann frontal in die Nothalte-Nische geprallt. Er sei von Siders in Richtung Sitten gefahren. Nach belgischen Informationen war kein weiteres Fahrzeug beteiligt.

Die verunglückten Kinder kamen nach Angaben der örtlichen Behörden aus der Grundschule t'Stekske in Lommel an der niederländischen Grenze und aus der Schule Sint Lambertus aus Heverlee in der Nähe von Brüssel. Im schweizerischen Val d'Anniviers hatten sie Wintersportferien verbracht. Sie waren nun auf der Heimreise nach Belgien.

Verletzte wurden in Krankenhäuser transportiert

«Die Front des Busses war total eingedrückt», berichtete eine Korrespondentin des Schweizer Fernsehens vom Unglücksort. Rettungskräfte hätten die Seitenteile des zerquetschten Fahrzeugs aufschneiden müssen, damit die Opfer herausgeholt werden konnten. Dutzende Verletzte wurden mit Hubschraubern und Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht.

