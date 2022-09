Saarland : 23-Jährige stirbt durch Frontalkollision

Eine 23 Jahre alte Autofahrerin ist bei einer Frontalkollision mit einem anderen Wagen auf einer Landstraße gestorben. Sie geriet in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Auto auf der Straße zwischen Beckingen (Landkreis Merzig-Wadern) und Dillingen/Saar (Landkreis Saarlouis) auf die entgegengesetzte Spur und kollidierte dort mit einem anderen Fahrzeug, wie ein Sprecher der Polizei in Merzig am Sonntag mitteilte.