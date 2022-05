Thailand: 23-jährige Touristin stürzt bei Foto auf Koh Samui in den Tod

Dabei rutschte sie von einem nassen Stein ab und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

In Thailand ist bei einem Unfall eine in Österreich lebende Rumänin ums Leben gekommen.

Ein Ferienausflug auf der bekannten Ferieninsel Koh Samui endete für eine seit Jahren in Österreich lebende Rumänin tragisch. Die 23-Jährige besuchte am Samstag gemeinsam mit ihrem Freund die berühmten Na-Muang-Wasserfälle, wie «Wasserburg24» berichtet. Als die Frau das Naturspektakel mit einem Foto festhalten wollte, rutschte sie von einem nassen Stein ab und fiel vor den Augen ihres Freundes mehrere Meter in die Tiefe.