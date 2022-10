Deutschland : 23-Jähriger fährt meilenweit auf Motorhaube mit – Fahrer hat 1,9 Promille

Im Bundesland Sachsen ist es am Sonntagabend nach einem Streit zu einem kuriosen Vorfall gekommen. Die kilometerlange Irrfahrt endete schließlich in einer Schlägerei.

Grund soll ein vorhergegangener Auffahrunfall gewesen sein. So soll der 59-jährige Pole, der zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert war, das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 23-Jährigen berührt haben. (Symbolbild)

Im sächsischen Vogtland kam es am Sonntagabend auf der A72 zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern.

Nach einem Streit zwischen zwei Autofahrern im sächsischen Vogtland ist ein 23-Jähriger mehrere Kilometer lang auf der Motorhaube seines Kontrahenten mitgefahren. Wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte, konnte sich der Mann auf der Motorhaube vier Kilometer lang festhalten, obwohl der Fahrer mehrfach versuchte, ihn durch Bremsen und Beschleunigen abzuschütteln.

Rowdy-Fahrer hatte 1,9 Promille

Nach Polizeiangaben war der 59-jährige Fahrer auf der Autobahn 72 unterwegs, als er den Wagen eines 23-Jährigen berührte. Der ältere Mann war stark alkoholisiert, wie sich später herausstellte: Das Messgerät zeigte demnach einen Wert von 1,9 Promille. Auf Höhe einer Anschlussstelle hielten beide Fahrer zunächst an und stritten dort miteinander.

Irrfahrt endet in Schlägerei

Der 59-Jährige fuhr schließlich weiter. Der 23-Jährige stellte sich jedoch vor das Auto und landete auf der Motorhaube. Die Fahrt endete erst nach vier Kilometern in einem Baustellenbereich, wo es zwischen den beiden Männern zu einer Schlägerei gekommen sei, wie die «Bild» berichtet. Kurz darauf traf auch die von Zeugen alarmierte Polizei ein. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Alkohol am Steuer und Körperverletzung verantworten, außerdem hat die Polizei seinen Führerschein sowie sein Auto vorerst eingezogen. Weil beide Personen verletzt sind, wurden sie in getrennte Krankenhäuser gebracht.