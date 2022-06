Rheinland-Pfalz : 23-Jähriger geht mit Messer auf Vater los

LANDAU – Ein junger Mann hat am Samstag seinen Vater und sich selbst verletzt und anschließend einen Polizisten getreten.

Ein 23-Jähriger ist bei einem Streit in Landau mit dem Messer auf seinen Vater losgegangen und hat ihn am Arm verletzt. Da sich der mutmaßliche Täter bei der Attacke am Samstag selber mit dem Messer verwundet hatte, sollte er nach Polizeiangaben von Sonntag medizinisch behandelt werden.