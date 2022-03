Urteilsspruch : 23 Jahre Haft für Koch aus Roeser

LUXEMBURG/PARIS – David Rodrigues, dem Mord an zwei Thailänderinnen zur Last gelegt wurde, ist am Freitag in Paris zu 23 Jahren Haft verurteilt worden.

Die getöteten Frauen wurden einen Tag vor Heiligabend 2008 tot aufgefunden. AFP

Der portugiesische Koch, der zum Zeitpunkt der Tat in einem Restaurant in Roeser angestellt war, ist am Freitag in Paris zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Damit blieb der Richter knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die für 25 Jahre Freiheitsentzug plädiert hatte. Rodrigues nahm das Urteil an. Sein Anwalt wird nicht in Berufung gehen.

Dem 39-Jährigen wurde im Prozess zur Last gelegt, zwei 28-jährige thailändische Prostituierte im Dezember 2008 in Paris mit 22 Messerstichen ermordet zu haben. Ihre Leichen wurden am 23. Dezember 2008 in einem Gebäude im 11. Arrondissement gefunden. David Rodrigues wurde drei Tage später in Paris aufgespürt. Er gab an, die Frauen getötet zu haben, um ihnen Geld zu stehlen, das er für den Kauf von Kokain benötigte.

Plötzlich extrem ausgerastet

Staatsanwalt Pierre Kramer hatte im Verfahren die «sehr spezielle» Persönlichkeit des Angeklagten in den Mittelpunkt gestellt. Rodrigues habe weder Vorstrafen noch sei er bisher als gewalttätige Person in Erscheinung getreten. Seine Mitmenschen hätten ihn vielmehr als nett, diskret, zuvorkommend und beruflich talentiert wahrgenommen.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft ging aber auch auf das zweite Gesicht von David Rodrigues ein, das mehrere Zeugen beschrieben hatten: Er sei ein «Geschichtenerzähler», «jemand, der seinen Rang und seinen Lebensstandard vor seinen Freunden hochhalten will, ohne die Mittel dazu zu haben». Schließlich sei er extrem ausgerastet.

Familienmitglieder der Opfer im Gericht

«Sie haben über eine monströse Tat zu urteilen, die nicht von einem Monster ausgeführt wurde», sagten die Anwälte der Verteidigung, Bertrand Cohen-Sabban und Charlotte Plantin, an das Gericht gewandt. Ihren Angaben zufolge habe ihr Mandant die beiden Frauen nicht mit der Absicht aufgesucht, sie zu töten.

Im Gericht waren auch ein Bruder eines Opfers sowie die Mutter des zweiten Opfers anwesend. Sie waren aus Thailand angereist, um am Prozess teilzunehmen. Die beiden getöteten Frauen waren 2007 illegal nach Frankreich gekommen. Ihre Familien waren über ihre Tätigkeit als Prostituierte nicht im Bilde.

Seine Strafe wird Rodrigues offenbar im Gefängnis Santé in Paris absitzen, wo er sich bereits drei Tage nach seiner Tat in provisorischer Haft befand.