Italien: 23 Jahre lang jagte Alessandro diesen Mega-Wels – jetzt gelang ihm der Fang

In der Nähe der italienischen Stadt Mantua konnte Alessandro Biancardi den größten jemals gefangenen Wels aus dem Fluss Po ziehen. Der 43-Jährige, der schon seit 35 Jahren angelt , fängt in der Regel Zander und Karpfen – aber auch Welse. Über den Fang des Rekord-Fischs war er selbst am meisten überrascht.

Schon seit 23 Jahren hatte Biancardi vom Wels gewusst, doch an die Angelschnur hatte er ihn nie bekommen. In der Pfingstwoche änderte sich das, als er mit seinem Boot bei der Ortschaft Revere etwa 35 Kilometer östlich seiner Heimatstadt angeln ging, wie die «Frankfurter Rundschau» berichtet. Ganze 43 Minuten musste der Italiener gegen das Tier ankämpfen.

«Als er zum ersten Mal auftauchte, wurde mir wirklich klar, dass ich ein Monster am Haken hatte. Das Adrenalin schoss in die Höhe und die Angst, ihn zu verlieren, versetzte mich fast in Panik», erinnert sich Biancardi in einem Facebook-Post. Schließlich war der Wels erschöpft und der Fischer konnte das Tier mittels dem sogenannten Wallergriff an Land bringen – dabei greift der Fischer in den robusten Unterkiefer des Fisches und benutzt ihn als Griff.