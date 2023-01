Weil am Rhein: 23-köpfige Familie reist im Seat in Richtung Schweiz

Am Autobahnzoll Weil am Rhein war Endstation. Schweizer Grenzwächtern war der schwer beladene Wagen aufgefallen.

In einem Seat Alhambra wollten am Montag 23 Personen aus der Ukraine in die Schweiz einreisen. (Symbolbild)

Am Montag kurz vor zehn Uhr ist Mitarbeitenden des schweizerischen Bundesamts für Zoll- und Grenzsicherheit am Autobahnzoll bei Weil am Rhein in Deutschland ein schwer beladener Seat Alhambra aufgefallen. Der siebensitzige Familienvan war beladen, als wäre er ein Bus. Man habe neun Erwachsene und 14 Kinder gezählt, wie die deutsche Polizei am Dienstag mitteilte. Es handelte sich um ukrainische Staatsangehörige, wie es auf Nachfrage hieß.