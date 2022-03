Olympiade der Naturwissenschaften – 24 Gymnasiasten erforschen den Weg «von der Traube zum Wein»

Weiße Kittel, Rauch aus Reagenzgläsern, brennende Streichhölzer... Am Donnerstagnachmittag fand im Lycée Michel Rodange das nationale Finale der Olympiade der Naturwissenschaften statt. 24 Schülerinnen und Schüler traten gegeneinander an. Sie hatten die beiden Vorrunden mit 1850 Schülerinnen und Schülern im November und 75 im Dezember überstanden. In den beiden in Laboratorien umgewandelten Räumen trat also die Elite der diesjährigen Ausgabe 2022 an.