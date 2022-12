In Italien rührt die Geschichte eines obdachlosen Paares, das in einer U-Bahn-Station bei Mailand wohnt. Die 24-jährige Frau erzählt, warum sie ihr Neugeborenes in einem Krankenhaus zurückließ.

Italien : 24-Jährige lässt ihr Baby im Krankenhaus zurück – «es kann nicht mit mir in der Kälte leben»

1 / 3 Die Italienerin Sabrina lebt seit Monaten in Mailand auf der Straße. Anfang Dezember 2022 brachte die 24-Jährige ein Kind zur Welt. (Symbolbild) imago images/Independent Photo Agency Int. Die Obdachlose verließ jedoch das Krankenhaus, ohne ihr Kind mitzunehmen. Sie erkannte es nicht einmal an. (Symbolbild) imago images/Independent Photo Agency Int. In italienischen Medien erklärt sie, warum sie so gehandelt hat und wie sie auf der Straße landete. (Symbolbild) imago images/Independent Photo Agency Int.

Die 24-jährige Sabrina wurde am 2. Dezember zum ersten Mal Mutter – doch schon kurz nach der Geburt ließ sie ihr Kind im Krankenhaus von Melegnano bei Mailand zurück. Das neugeborene Mädchen will die Italienerin nicht behalten. «Es könnte doch nicht mit mir in der Kälte leben» – Sabrina ist obdachlos und lebt zusammen mit ihrem 29 Jahre alten Partner Michael vom Betteln.

Nach der Geburt habe sie das Krankenhaus verlassen, ohne das Kind anzuerkennen, erzählt Sabrina der Zeitung «Corriere della Sera». Nicht einmal über den Namen ihrer Tochter habe sie nachgedacht, sagt sie. «Wozu? Ich wusste, dass ich sie sowieso nicht behalten würde.» Alles, was Sabrina und Michael haben, ist ein prekärer Unterschlupf in der U-Bahn-Station San Donato am Stadtrand, den sie mit drei aufgespannten Regenschirmen, einer alten Militärdecke, ein paar Kartons und einem Einkaufswagen bauten.

Das «normale Leben» endete im Gefängnis

Das Paar stammt aus Cagliari im Süden der italienischen Insel Sardinien. Nach der Pandemie ließ es sich in Hannover nieder. Dort versuchten die beiden, die sich schon immer am Rand der Gesellschaft bewegt hatten, wie «normale Menschen zu leben», sagt die Frau. Michael arbeitete als Pizzabäcker in einem Volkswagen-Werk, Sabrina hatte Gelegenheitsjobs. Doch das Geld reichte nicht, und das Paar verschuldete sich. Bald landeten sie in einem deutschen Gefängnis, wenig später wurden sie nach Italien abgeschoben.

Ohne Geld, ohne Papiere und ohne einen Plan strandeten sie in Mailand. «Im Zentrum haben sie uns immer weggeschickt», sagt Sabrina. Als das Wetter feucht und kalt wurde, suchten sie die Wärme einer U-Bahn-Station – zumindest für die Nacht. «Wir schlafen unten in der Metro, aber um 5 Uhr morgens schmeißen sie uns raus.» In Wohnheime zu gehen, ist für die beiden keine Option. «Dort trennen sie uns.»