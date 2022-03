Corona-Test-Strategie : 24 Prozent der Eingeladenen wurden getestet

LUXEMBURG – Etwa ein Viertel der Luxemburger und Grenzgänger, die eine Einladung zum Corona-Test erhalten haben, haben diese auch wahrgenommen.

Paulette Lenert deutete an, dass in naher Zukunft möglicherweise angenehmere Tests angeschafft werden könnten.

24 Prozent der Einwohner und Grenzgänger, die in den letzten Wochen eine Einladung zum kostenlosen Corona-Test erhalten haben, sind auch zum test erschienen, wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwochnachmittag mitteilte. Der groß angelegte Test war am 19. Mai gestartet worden, 191.282 Personen (darunter 151.186 Einwohner) wurden bisher getestet. «Wenn es viele Tests gibt, ist die Zahl der Todesfälle geringer», bemerkt Paulette Lenert. «Es ist ein Zusammenhang, den wir auch im Ausland feststellen. Es lohnt sich, sich testen zu lassen, es lohnt sich, und es hilft uns, mit dem Virus besser umzugehen», betonte sie.