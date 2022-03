Twitter sei Dank : 24 Stunden mit Katie Price

Dessous-Shooting, Extension-Notfälle und Schäferstündchen: Herzlich willkommen zu einem ganz normalen Tag im Leben von Katie Price.

Katie Price hat es nicht einfach: Sie ist Mutter von drei Kindern, vielbeschäftigte Buisness-Lady und dann kommen da noch die ganzen übrigen Alltsgsprobleme hinzu, mit denen man sich so herumschlagen muss. Mal müssen die Extensions ausgewechselt werden, oder sie muss plötzlich für eine neue Unterwäsche-Kollektion in der Küche posieren. Zumindest wird es dem Reality-Starlet, das übrigens kürzlich zur besten Celebrity-Mom gekürt wurde, nicht langweilig.

Und was haben wir jetzt davon? Katie versorgt uns via Twitter täglich mit Foto-Beweisen aus ihrem brisanten Leben. In unserer Bildstrecke zeigen wir Ihnen, wie ein ganz normaler Tag im Hause Price aussieht.