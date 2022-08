Kontrolle in Luxemburg : Rund jeder Achte mit zu viel Alkohol unterwegs – bei zehn ist der Führerschein weg

In insgesamt drei Stunden ist bei 24 von 185 kontrollierten Autofahrern der Atemalkoholtest positiv ausgefallen. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, sei bei zehn von ihnen der Führerschein noch an Ort und Stelle eingezogen worden. Die übrigen fingen sich «Protokolle bzw. gebührenpflichtige Verwarnungen» ein, so die Police Grand-Ducale.