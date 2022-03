In Luxemburg : 25.000 Besucher rocken den Echternacher See

ECHTERNACH – Am Freitag steigt die 24. Ausgabe des «e-Lake»-Festivals. Musik-Fans dürfen sich an den drei Tagen auf Beschallung von zwei Bühnen freuen – zum Nulltarif.

Auch in diesem Jahr hatten die Macher des e-Lake-Festivals am Echternacher See keine Scheuklappen auf. Musikalisch setzt das Spektakel im Osten des Landes auch bei der 24. Ausgabe, zu der der Startschuss am Freitag fällt, wieder auf Abwechslung. Drei Tage lang haben die 25.000 erwarteten Besucher die Qual der Wahl: Auf zwei Bühnen können sie aus Hip-Hop, Rock, Techno, House oder Punk wählen – bei freiem Eintritt.

Campen ohne Stress

Während am Freitag vornehmlich Rockmusik (siehe Infobox) zu hören ist, steht der Samstag ganz im Zeichen der elektronischen Klänge mit zahlreichen DJs aus aller Welt. Am Sonntag präsentieren sich schließlich die Künstler aus dem Großherzogtum.

In Sachen Umweltschutz machen die Veranstalter mit ihrer Initiative E-Lake goes Green den nächsten Schritt. Plastikmüll soll bei der 2019er-Auflage weitestgehend vermieden werden. Den größten Anteil des Problem-Abfalls machten bisher die rund 70.000 Trinkbecher aus. Sie werden nun durch wiederverwertbare Becher ersetzt, die im Anschluss auf anderen Festen und Konzerten erneut zum Einsatz kommen.

Anders als bei anderen vergleichbaren Festivals müssen die Besucher des e-Lake keinen langen Fußweg vom Campingplatz zum Konzertbereich in Kauf nehmen: Ihre Zelte sind lediglich fünf Minuten von den Bühnen entfernt. Camper können bereits am Donnerstag ab 14 Uhr ihre Zelte aufschlagen und müssen den Platz spätestens am Montag um 12 Uhr verlassen. Die Camping-Kosten liegen bei 25 Euro. Am Freitag und Samstag steuern zahlreiche Shuttle-Busse das Festival aus neun Richtungen an. Nähere Infos dazu gibt es auf der e-Lake-Website.