USA: 25 Eisenbahnwaggons entgleisen – einige davon landen im Fluss

Etwa 25 Waggons eines Güterzugs sind am Sonntag im US-Staat Montana von den Gleisen abgekommen. Es wurden keine Verletzungen oder Evakuierungen gemeldet, wie die Behörden mitteilten. Der Unfall ereignete sich nach Angaben des Sheriffbüros in Sanders County im Nordwesten Montanas in der Nähe der Stadt Paradise am Clark Fork River. Feuerwehr und Vertreter der Eisenbahngesellschaft Montana Rail Link waren vor Ort im Einsatz und versuchten, die Ursache für das Entgleisen zu finden.