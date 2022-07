Großbritannien : 25-jährige Britin bekommt nach Sonnenbrand chronische Hautkrankheit

Zu Beginn sei sie «wie versteinert» gewesen und hatte Mühe damit ihren Körper zu zeigen, da sie sich Sorgen darüber machte, was Gaffer denken würden. Inzwischen hat sie ihr Selbstbewusstsein zurückgewonnen und klärt auf ihrem Instagram-Account mit ungefilterten Bildern darüber auf, wie schwerwiegend die Krankheit sein kann.

Trotzdem wirke sich die Krankheit manchmal negativ auf ihre Stimmung aus, womit sie offen umgeht. Unter einem Bild schreibt sie: «Ich bin selbstbewusst, was das Aussehen meiner Haut angeht, und ich habe meine Psoriasis akzeptiert, aber meine Gesichts-Psoriasis macht mich fertig! Ich kann morgens so lange in den Spiegel schauen und das kann meine Einstellung für den Tag wirklich verändern.» Weiter schreibt die 25-Jährige, dass sie glücklich sei, wie andere Leute sie behandeln. «Ich vergesse schnell, dass mein Gesicht entzündet ist, wenn ich mit meinem Tag weitermache, und andere nehmen es nicht einmal zur Kenntnis», beendet Clarie Spurgin ihre Message auf Instagram.