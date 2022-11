Luxemburg : 25-jährige Autofahrerin stirbt bei schwerem Unfall in Berdorf

BERDORF – Am vergangenen Nachmittag ist eine Autofahrerin in Berdorf tragisch verunglückt. Die 25-Jährige ist noch an der Unfallstelle verstorben, nachdem sich ich ihr Wagen mehrfach überschlagen hat.

Am gestrigen Sonntag gegen 17.40 Uhr ist eine 25-jährige Fahrerin infolge eines schweren Autounfalls in Berdorf, nahe der deutschen Grenze ums Leben gekommen. Wie die Police Grand-Ducale in der Nacht zum Montag mitteilt, sei das Unfallopfer aus noch unbekannten Gründen in den rechten Seitengraben der Fahrbahn geraten und überschlug sich anschließend mehrfach. Dabei sei die junge Frau aus ihrem Wagen geschleudert worden und verstarb noch am Unfallort. Neben dem Mess- und Erkennungsdienst der Polizei war nach Angaben der Beamten auch der psychologische Dienst des CGDIS vor Ort.