USA: 25-Jähriger fährt mit Roller durch New York und schießt auf Passanten

In New York City wird ein 25-jähriger Mann wegen Mordes und versuchten Mordes angeklagt, der von einem Motorroller aus anscheinend wahllos auf Passanten geschossen haben soll. Das teilte die Polizei am Sonntag (Ortszeit) mit. Ein 86-Jähriger wurde getötet, drei weitere Männer erlitten Verletzungen. Den Angaben zufolge ereigneten sich am Samstag insgesamt sechs Angriffe in den Stadtbezirken Brooklyn und Queens.

Die Attentate begannen gegen 11.10 Uhr, als der Schütze einem 21-jährigen Mann in Brooklyn in die Schulter schoss. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und wird der Polizei zufolge voraussichtlich überleben. Wenig später erschoss der Täter den 86-jährigen Hamoo Saeidi in Queens. Kurz darauf berichteten Zeugen von einem Mann auf einem Motorroller, der wahllos in eine Menschengruppe geschossen habe. Dabei wurde jedoch niemand getroffen. Acht Minuten später wurde einem 44-jährigen Mann ins Gesicht geschossen. Er liegt im Krankenhaus, sein Zustand war kritisch. Etwa eine Minute darauf wurde einem 63-Jährigen in den Oberkörper geschossen. Auch er kam in eine Klinik, sein Zustand war stabil. Später berichtete die Polizei von einer sechsten Schießerei an einer Kreuzung. Ein 40-jähriger Mann, auf den geschossen wurde, blieb unverletzt.