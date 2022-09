Saarland : 25-Jähriger verletzt Kind und Vater mit gestohlenem Motorroller schwer

Bei einem Unfall mit einem gestohlenen Motorroller auf einem Rad- und Fußweg sind in Saarbrücken ein sechsjähriges Mädchen und der 34 Jahre alte Vater schwer verletzt worden. Ein vermutlich betrunkener 25-Jähriger war am Samstagabend mit dem motorisierten Zweirad zusammen mit einer Beifahrerin illegal auf dem Leinpfad gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.