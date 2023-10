25 Jahre später: Pamela Anderson trauert Ex-Mann Tommy Lee nach

Schauspielerin Pamela Anderson (56) und Rockmusiker Tommy Lee (60) waren das Skandal-Paar der Neunzigerjahre. Ihre Ehe war so wild wie kurz: Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1995 verbrachten sie nur drei gemeinsame Jahre, bis die Beziehung wieder in die Brüche ging und 1998 die Scheidung erfolgte.

Derzeit habe sie nur wenig Kontakt mit ihrem Ex, nur über ihre gemeinsamen Söhne Brandon (27) und Dylan (25) bleibe eine Verbindung bestehen. «Aber wir haben beide unser eigenes Leben», so Anderson. «Tommy ist glücklich verheiratet, sieht unsere Jungs regelmäßig. Und das Wichtigste: Er hat einen Platz in meinem Herzen.»

Trotz all dieser Beziehungskatastrophen glaube sie immer noch an die Liebe. «Aber ich glaube auch daran», so Anderson, «dass sie dich nur findet, wenn du nicht danach suchst. Und aktuell bin ich auch nicht an einem neuen Mann interessiert.»