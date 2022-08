Deshaun Watson : 25 Zivilklagen – Quarterback wird «nur» 6 Spiele gesperrt

23 außergerichtliche Einigungen

Während die NFLPA die Liga aufforderte, das Urteil zu akzeptieren, könnte die NFL jedoch eine härtere Strafe fordern und deshalb noch Berufung einlegen. So oder so wird Watson mit einer verhältnismäßig sehr milden Strafe davonkommen. «Andere Fälle von nicht gewaltsamen Sexualdelikten wurden weit weniger hart bestraft als das, was die NFL in diesem Fall forderte», so die Urteilsbegründung.