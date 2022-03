In Luxemburg : 250 Kölner Karnevalisten auf dem Escher Rathausplatz

ESCH/ALZETTE – Die erste Kavalkade der Saison steht an: Beim Umzug in Esch werden rund 15.000 Menschen auf den Straßen erwartet.

Der Umzug setzt sich um 14.15 Uhr auf dem Parkplatz der CFL in Bewegung und umfasst etwa 52 Wagen. «Das ist etwas weniger als sonst, aber die Vereine hatten nicht so viel Zeit, sich vorzubereiten», sagt Muller. Allerdinge werden die Escher Karnevalisten von 250 Mitgliedern der «Altstädter Köln» am Nachmittag auf dem Rathausplatz empfangen. «Und die Kölner wissen ja bekanntlich, wie am die fünfte Jahreszeit feiert», so Muller.