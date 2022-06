Extrem-Radsportler aus Luxemburg : 2500 Kilometer in fünf Tagen – Diseviscourt gewinnt das «Race Across France»

LUXEMBURG – Der Sportler aus Wiltz überquerte am Freitagmorgen in den frühen Morgenstunden als Erster die Ziellinie bei einem der härtesten Radrennen der Welt.

Der Luxemburger Extrem-Radsportler Ralph Diseviscourt hat das das «Race Across France» gewonnen. Der 24-Jährige aus Wiltz hat die 2500 Kilometer lange Strecke in 5 Tagen, 9 Stunden und 45 Minuten zurückgelegt. Die Ziellinie überquerte er in Mandelieu in der Nähe von Cannes.