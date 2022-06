Kryptowährung : 258 Mrd. Dollar – Dogecoin-Investor verklagt Elon Musk

Ein US-Anleger hat Tech-Milliardär Elon Musk wegen seiner Verluste bei der Kryptowährung Dogecoin verklagt. Er wirft dem Milliardär vor, durch seine Äußerungen den Dogecoin-Kurs manipuliert zu haben.

Tech-Milliardär Elon Musk und seine Unternehmen Tesla und SpaceX sind von einem US-Anleger wegen erlittener Verluste mit dem Krypto- Spekulationsobjekt Dogecoin verklagt worden. In der am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Gericht in New York eingereichten Klageschrift wirft Keith Johnson Musk und seinen Firmen vor, Teil eines illegalen Schneeballsystems zu sein, das den Dogecoin -Preis hochgetrieben und dann abstürzen lassen habe. Johnson strebt eine Sammelklage für alle an, die Geld mit Dogecoins verzockt haben.