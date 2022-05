Saarland : 26-Jähriger fährt bei illegalen Autorennen Wagen zu Schrott

SAARBRÜCKEN – Bei dem Rennen verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der Fahrer des anderen Wagen raste davon. Von ihm fehlte laut Polizei zunächst jede Spur.

Ein 26 Jahre alter Mann hat auf einer Autobahn bei Saarbrücken mutmaßlich bei einem illegalen Autorennen seinen Wagen zu Schrott gefahren. Wegen der Aufräumarbeiten war die A623 über Stunden in Richtung Friedrichsthal gesperrt, wie die Polizei in Saarbrücken am Sonntag mitteilte. Der 26-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.