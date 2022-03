Zeichen der Solidarität : 26 Meter hoher Christbaum ziert Bagdad

Ein muslimischer Geschäftsmann hat für 24000 Dollar einen künstlichen Weihnachtsbaum errichten lassen: Als Symbol der Verbundenheit mit den Christen.

Als Zeichen der Solidarität mit Christen hat ein muslimischer Geschäftsmann in Bagdad den höchsten Christbaum der irakischen Hauptstadt aufgestellt.

Der 26 Meter hohe künstliche Baum wurde in einem Vergnügungspark errichtet. Seine Initiative diene dazu, die Feiertage gemeinsam «mit unseren christlichen Brüdern» zu begehen und den Irakern zu helfen, ihre Qualen zu vergessen, «besonders den Krieg in Mossul», sagte Yassir Saad der Nachrichtenagentur AP am Donnerstag. Das Projekt lasse er sich etwa 24000 Dollar (22500 Euro) kosten, sagte er.