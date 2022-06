«Lollipop Girl» : 27-jährige Influencerin stirbt nach Monaten im Kebab-Koma

Mehr als eine Million Fans sind in tiefer Trauer: die 27-jährige Influencerin «Alicebambam» ist nach einem Kebab-Zwischenfall gestorben.

An Kebab-Fleisch verschluckt

Wie die deutsche Bild-Zeitung berichtet, hatte die junge Thailänderin offenbar an einem besonders stressigen Tag zwischen zwei Terminen schnell einen Happen essen wollen. Bei einem Imbisstand bestellte sie sich Moo Ping mit Reis, eine Art thailändischer Kebab-Spieß. Doch als sie das Essen hastig verschlang, passierte es: Ein Stück Fleisch geriet ihr in ihre Luftröhre, die Influencerin bekam keine Luft mehr.

«Neun Minuten zu spät»

Obwohl eine sofort alarmierte Rettung Karbdecho in ein Krankenhaus brachte, konnten ihr die Ärzte nicht mehr helfen. Zwar konnten sie die Blockade lösen und ihr Leben vorerst retten, doch die junge Frau fiel durch die zu lange Sauerstoffknappheit in ihrem Gehirn in ein Koma, aus dem sie nie wieder erwachen sollte. Sie sei «neun Minuten zu spät» in der Bangkoker Klinik angekommen, sollen die Ärzte ihrer Mutter erklärt haben. Knappe drei Monate später ist sie nun verstorben.