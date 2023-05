Luxemburg: 27-jähriger Passant bei Unfall mit Pkw ums Leben gekommen

Am gestrigen Montag ist es im Westen Luxemburgs zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstagmittag mitteilt, ist ein 27-jähriger Passant bei dem Vorfall verstorben. Zugetragen habe sich der Unfall in den frühen Morgenstunden auf einem Feldweg zwischen Ell und Oberkolpach.

Darüber hinaus sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls. Etwaige sachdienliche Hinweise sollen an die Polizeistation in Atert unter der Telefonnummer (+352) 244 92 1000 oder per E-Mail an police.atert@police.etat.lu gemeldet werden.