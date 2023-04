Überblick: 270 Tote, 2600 Verletzte, Gewalt, Chaos – darum eskaliert die Lage im Sudan

Am Mittwoch waren RSF-Kämpfer auf gepanzerten Fahrzeugen und Pick-ups voll beladen mit schweren Waffen und Munition in der sudanesischen Hauptstadt Khartum zu sehen.

Bei den andauernden Kämpfen im Sudan hat die Intensität der Luftangriffe vor allem auf Ziele in der Hauptstadt Khartum in den frühen Morgenstunden am Mittwoch zugenommen.

Seit Ausbruch der Kämpfe in dem nordafrikanischen Land vor fünf Tagen sind laut den Vereinten Nationen 270 Menschen ums Leben gekommen, 2600 wurden verletzt. Mittlerweile sind Tausende Zivilisten in ihren Wohnungen und Häusern gefangen, oft ohne Strom und ohne Möglichkeit, Essen, Wasser oder Medikamente zu besorgen.

Warum ist die Gewalt ausgebrochen?

Worum kämpfen die beiden Lager?

Wer sind «Hemeti» und seine RSF-Miliz?

Der paramilitärischen Truppe gehören Tausende ehemalige Kämpfer der berüchtigten arabischen Dschandschawid-Miliz an. Diese hatte Diktator al-Baschir seit 2003 gegen nicht-arabische ethnische Minderheiten in der westlichen Region Darfur eingesetzt. Im Darfur-Konflikt wurden 300.000 Menschen getötet und 2,5 Millionen vertrieben.

Die RSF hat auch sonst Blut an den Händen: 2015 schloss sich die RSF der von Saudi-Arabien geführten Koalition im Krieg im Jemen an und soll auch in Libyen gekämpft haben. 2019 sollen die Milizionäre in Khartum prodemokratische Demonstranten getötet haben.