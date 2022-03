Sao Paulo – 278 Jahre Haft wegen Vergewaltigung

São Paulo : 278 Jahre Haft wegen Vergewaltigung

Ein brasilianischer Arzt ist wegen Vergewaltigung in 56 Fällen zu fast dreihundert Jahren Haft worden. Er verging sich an seinen Patientinnen.

Er vergewaltigte sie, während sie alleine in ihren Zimmern lagen: Ein Gericht in São Paulo sah es am Dienstag als erwiesen an, dass der Mediziner in einer Privatklinik 39 seiner Patientinnen sexuell missbraucht hatte. Manche von ihnen seien erst kurz zuvor aus der Narkose erwacht. Der Arzt vergewaltigte einige Patientinnen mehrmals.