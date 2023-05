Luxemburg: 28-Jährige stirbt durch Motorradunfall

Eine 28-jährige Motorradfahrerin ist auf der N27 am Donnerstag tödlich verunglückt. Wie die Police Grand-Ducale am Abend mitteilt, sei die junge Frau gegen 15.35 Uhr in Höhe Bockholtz (Gemeinde Goesdorf) mit einer Mauer kollidiert und noch an der Unfallstelle den schweren Verletzungen erlegen.