Ermittlungen laufen: 28-Jähriger nach Schüssen in Berlin-Charlottenburg festgenommen

SEK-Kräfte in der Nähe des Tatorts.

Nach Schüssen auf zwei Männer im Berliner Ortsteil Charlottenburg ist ein 28 Jahre alter möglicher Tatbeteiligter vorläufig festgenommen worden. Ob er geschossen habe, sei jedoch unklar, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Eine Waffe hatte er demnach nicht bei sich. Weitere Tatbeteiligte waren noch auf der Flucht, nach ihnen wurde weiter gesucht.

In Charlottenburg hatte es am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gegeben. Die Beteiligten sollen dabei Schlagwerkzeuge eingesetzt haben. Zudem wurden ein 26- und ein 28-Jähriger durch Schüsse in die Beine verletzt. Die beiden blieben den Angaben zufolge verletzt auf dem Gehweg liegen, die anderen Männer flüchteten.