Neue Heimat: 280.000 Euro pro Monat – in dieser Luxus-Suite residiert Cristiano Ronaldo

Am 22. Januar könnte Cristiano Ronaldo im Heimspiel gegen Al-Ettifaq endlich das langersehnte Pflichtspieldebüt für seinen neuen Club Al-Nassr geben. Drei Tage zuvor könnte er mit einer Auswahl der saudiarabischen Liga vielleicht schon in einem Testspiel gegen Lionel Messis PSG auflaufen.

Ob der Superstar und seine Familie bis dahin bereits eine passende Unterkunft in Saudiarabien gefunden haben, gilt als unwahrscheinlich. So sollen sich die Ronaldos gemäß englischer Medienberichte zurzeit noch auf der Suche nach einer geeigneten Bleibe befinden und aktuell im Four Seasons Hotel in Riad eingecheckt haben, einem der höchsten Gebäude in ganz Saudi-Arabien.