Luxemburg : «286 Tierärzte in Luxemburg reichen nicht aus»

498 Tierärzte haben eine Arbeitserlaubnis in Luxemburg, aber nur 286 von ihnen sind tatsächlich im Land tätig, sagte Claude Haagen in einer Antwort an die CSV-Abgeordnete Martine Hansen. «Das ist nicht genug», bedauerte der sozialistische Minister. Von diesen 286 Praktikern sind 43 Beamte, 243 arbeiten in einer Praxis. 170 davon behandeln Kleintiere, 17 behandeln Pferde und 56 behandeln Nutztiere.