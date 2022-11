Luxemburg : 29-Jähriger nach Messerattacke in Petingen verstorben

PETINGEN – Am gestrigen Dienstag hat ein Mann einen 29-Jährigen mit einem Messer attackiert. Nun teilt die zuständige Behörde mit, dass das Opfer seinen Verletztungen erlegen sei.

Am gestrigen Dienstagmorgen hat eine Messerattacke auf einen 29-Jährigen die Gemeinde Petingen erschüttert. Das Opfer sei am späten Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilt die luxemburgische Staatsanwaltschaft am Mittwochabend mit.