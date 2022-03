In der Rockhal : 3'500 Fans rocken mit Volbeat in Belval

ESCH/BELVAL - Die dänische Metal-Band kann von der Großregion nicht genug bekommen. Nach Rock am Ring und Rock-A-Field waren Volbeat am Sonntag zurück in der Rockhal.

Zu den ganz großen gehören die Metaller von Volbeat mittlerweile. Oder wie wäre es sonst zu erklären, dass die Gruppe aus Dänemark mit ihrem so eigenen Mix aus Metal, Rockabilly, Punk und Country nach ihren Auftritten bei fast allen großen deutschen Festivals im Sommer sowie beim Rock-a-Field am Sonntagabend erneut 3'500 Fans in die Rockhal lockte? Und diese waren genauso froh wie die Band über das schnelle Wiedersehen.

Frontman Michael Poulsen dankte immer wieder für ihr Kommen und schenkte ihnen, was sie verlangten: 90 Minuten Show voller Power und Rythmen. Als Highlight stach «Sad Man's Tongue» mit einer Hommage an Johnny Cash in der Intro hervor.