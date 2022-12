Um ein Haar gelungen: 3 coole Weihnachtsfrisuren, die wirklich alle hinkriegen

Spangen

Wie eine Spange ins Haar geklemmt wird, haben wir bereits als Kind gecheckt. In unserer Erinnerung kamen dabei allerdings einfarbige Modelle zum Zug. Für Weihnachten wählen wir die festlichere Alternative. Schafft euch silberne, goldene, glitzergezierte oder perlenbesetzte Spangen an. Ist eure Sammlung komplett, stellt ihr euch die Frage: offene oder gebundene Haare? Die Spangenpraktik funktioniert in beiden Fällen gleich. Nehmt Spange für Spange und reiht sie in verschiedenen Abständen im Haar aneinander. Generell gilt: Je wilder die Mischung, desto cooler der Look!