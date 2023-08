3. Liga: Saarbrücken will den ersten Sieg in der Liga

Nach dem Pokalerfolg soll nun endlich ein Sieg in der Liga her.

Der 1. FCS will mit aller Macht den Stotterstart vermeiden. Nach eher bescheidener Ausbeute am 1. Spieltag bei Aufsteiger Ulm und einer «magischen Pokalnacht» in welcher der Zweitligist aus Karlsruhe mit einem Last-Minute-Sieg aus dem Wettbewerb gekegelt werden konnte, gab es am vergangenen Samstag einen herben Rückschlag mit der bitteren Heimniederlage gegen Viktoria Köln (1:2).