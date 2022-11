Von laut bis versteckt: 3 Nageltrends für den Winter, die überraschen

Wie trägst du deine Nägel am liebsten?

1. Strass-Nägel, aber erwachsen

Weihnachtsfeiern, Apéros oder edle Dinner – Gelegenheiten für strassverzierte Nägel gibt es in der Vorweihnachtszeit ausreichend. Wäre da nur nicht die Gefahr, dass man wie ein Schulkind aussieht, das zu tief in die Bastelschublade gegriffen hat. Diese Saison setzen wir daher auf die erwachsene Version und üben uns in Zurückhaltung: Sei es bei der Menge der Strasssteine (einzeln und scheinbar zufällig platziert wirken sie cooler) …