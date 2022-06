Umweg über Kinder : 30.000 Zuschauer bei Geisterspiel? Ungarn plant Fußball-Kniff

Wegen Rassismusvorwürfen gegen die Fans hat die UEFA Ungarn eigentlich zu mindestens zwei Geisterspielen verdonnert. Der ungarische Fußball-Verband will die Auflage offenbar umgehen.

Der ungarische Fußball-Verband plant wohl mit einem Griff in die Trickkiste, das als Geisterspiel vorgesehene Nations-League-Heimspiel am Samstag gegen England doch vor einem großen Publikum austragen zu können. Wie die BBC und Sky Sports berichteten, könnten bis zu 30.000 Zuschauer in die Puskás Aréna in Budapest kommen, obwohl die Europäische Fußball-Union (UEFA) Ungarn wegen Rassismusvorwürfen gegen die Fans bei der Europameisterschaft im Vorjahr zu mindestens zwei Spielen ohne Publikum verurteilt hatte.