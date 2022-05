Luxemburg : 30 Geschwindigkeitsverstöße in 90 Minuten im Gousselerbierg-Tunnel

LUXEMBURG – Die Polizei hat am Montagnachmittag auf der A7 zahlreiche Geschwindigkeitsüberschreitungen und weitere Verstöße festgestellt.

Etliche Autofahrer wurden bei Verkehrskontrollen am Montagnachmittag bei Geschwindigkeitsüberschreitungen erwischt.

Bei einer Polizeikontrolle im Gousselerbierg-Tunnel auf der A7 in Richtung Norden haben sich wieder einmal zahlreiche Autofahrer nicht an das Tempolimit gehalten. Insgesamt hat die Police Grand-Ducale 42 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung registriert, wie sie am Dienstagmorgen mitteilte.