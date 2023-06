Luxemburg: 31 Grad fürs Wochenende angekündigt

Am Wochenende greift das Wetter dann noch tiefer in die Sommerkiste: Der Wetterdienst geht von 29 bis zu 31 Grad Lufttemperatur aus, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Dabei scheint die Sonne an beiden Wochenendtagen jeweils 14 und 12 Stunden. Und so bleibt es dann auch: Bei nur 1 bis 2 Grad weniger Tageshöchsttemperatur startet auch die kommende Woche voraussichtlich nur knapp mit Werten um die 30-Grad-Marke und jeder Menge Sonnenschein.