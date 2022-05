Saarland : 30-Jähriger in Saarbrücken durch Messerstich schwer verletzt

SAARBRÜCKEN – Ein Mann ist bei einem Streit vor einer Kneipe mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen erlitten durch Glassplitter Verletzungen im Gesicht und an den Armen.

Nach einem Streit ist ein Mann vor einer Gaststätte in der Saarbrücker Innenstadt mit einem Messerstich in den Rücken schwer verletzt worden. Der 30-Jährige wurde am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Zwei weitere Menschen sollen durch Splitter einer gebrochenen Glasflasche im Gesicht und am Arm leicht verletzt worden sein.