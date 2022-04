Luxemburg – 30 Personen müssen wegen Großbrand in Grevenmacher evakuiert werden

In Grevenmacher hat am Sonntagabend ein Wohnhaus gebrannt.

In der Rue Victor Post in Grevenmacher hat am Sonntagabend ein Wohnhaus gebrannt. Rund 60 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer bis tief in die Nacht hinein. Etwa 30 Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden, zwei Personen erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein hoher Sachschaden, zur Ursache des Brandes ist bislang noch nichts bekannt.