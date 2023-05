Nach Messerangriff in Berlin: 30 Schüler wurden Zeuge von Messerangriff vor Schulgebäude

Etwa 30 Schülerinnen und Schüler haben den Messerangriff an einer Grundschule in Berlin gesehen. Auch Erzieher des Hortes der Evangelischen Schule Neukölln, die die Kinder am Mittwochnachmittag betreuten, hätten die Tat beobachtet, sagte die Sprecherin der Evangelischen Schulstiftung der EKBO am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Schulstiftung ist Träger der betroffenen Schule; EKBO steht für Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz.