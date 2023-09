30 Sekunden: Haben wir uns bisher die Achseln falsch gewaschen?

Mary Further, auch bekannt als Madame Sweat auf Tiktok, klärt in ihren Videos ihre Follower über Hygiene auf. In einem neuen Video, das mittlerweile 2,6 Millionen Mal angeschaut wurde, verrät sie, warum die Produkte und die Waschroutine, die man benutzt, nicht ausreichen.

«Wenn Du Deine Achseln so wäscht, mit irgendeiner Tutti-Frutti-Seife, dann garantiere ich Dir, dass Du immer noch das Deo von gestern an deinen Achseln hast», behauptet Further in dem Video. Anschließend lässt sie die korrekte Waschroutine demonstrieren: «Jede Seite sollte mit einer antibakteriellen Seife mindestens 30 Sekunden lang eingeschäumt werden.»