300 Euro pro Kind: So hoch sind Luxemburgs Sozialleistungen dank jüngstem Index

Den wenigsten dürfte entgangen sein, dass es dank der jüngsten Indexierung am 1. September auf der kommenden Gehaltsabrechnung wieder mehr Zaster auf dem Konto geben wird. Doch nicht nur der Lohn steigt um 2,5 Prozent, auch soziale Leistungen wie das Kindergeld steigen mit dem mittlerweile vierten Index innerhalb der vergangenen anderthalb Jahre. Dieses beträgt monatlich nun 299,86 Euro – also fast 300 Euro – pro Kind, verglichen mit 292,54 Euro im Vormonat. Da Familien, deren Kinder vor dem 1. August 2016 geboren sind, noch in das alte System fallen, erhöht sich bei ihnen die Leistung mit jedem Kind – bei bis zu fünf Sprösslingen.