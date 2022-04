Friedens-Demo: 300 Menschen gehen in Luxemburg für Frieden auf die Straße

Der internationale Kontext spielte natürlich eine Rolle bei der Motivation der Demonstranten. «Angesichts der aktuellen Ereignisse haben wir immer mehr Gründe, uns zu mobilisieren», sagte Gilles, der mit seiner Tochter gekommen war. Er und seine Verwandten seien «dabei, sich zu organisieren, um Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen». Dem Protestzug hatten sich auch einige Ukrainer angeschlossen, wie Aliona, die von ihrer Tochter begleitet wurde. «Wir wollen den Frieden zurück und so leben, wie wir es noch vor kurzem getan haben», sagte sie, deren Eltern und Ehemann in der Heimat geblieben waren. Die beiden Frauen, die vor einem Monat in Luxemburg angekommen sind, «wollen so schnell wie möglich zurück» in ihre Heimat.