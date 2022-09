3000 Kubikmeter Gärreste sind aus Biogasanlage gelaufen

Grund für den Vorfall war wohl ein Defekt an einer Gasleitung. (Symbolbild)

Am Montag ist es in Gonderingen zu einem Vorfall gekommen, bei dem etwa 3000 Kubikmeter Gärreste aus einer Biogasanlage ausgelaufen sind. Vor Ort waren die AGE (Verwaltung für Wasserwirtschaft), AEV (Verwaltung für Umwelt), ANF (Verwaltung für Natur und Wälder), CGDIS und die Police Grand-Ducale. Nach einer ersten Einschätzung soll eine defekte Gasleitung Schuld an dem Unfall gewesen sein.